Covid in Umbria, il bollettino del 15 marzo: tutti i dati aggiornati

Quattro nuovi decessi legati al Covid-19, impennata di nuovi contagi - 2746 positivi in 24 ore - e 1.357 guariti. Gli attualmente positivi e gli isolamenti contumaciali oltrepassano i 16mila e la curva del contagio continua a salire.

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 9.46 del 15 marzo 2022, sono 16.816 (+1.385 rispetto al 14 marzo) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.664 tamponi e 11.826 test antigenici in tutta la regione.

Al 15 marzo sono 172 (+1 rispetto al 14 marzo) i ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 4 (-1 rispetto al 14 marzo) in terapia intensiva, e 16.644 (+1.384 rispetto al 14 marzo) gli isolamenti contumaciali.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 204.484 (+2.746) i casi totali di positività al coronavirus registrati in Umbria, 185.902 (+1.357) i guariti, 1766 (+4) i decessi, 1.552.263 (+2.664) i tamponi effettuati e 2.279.279 (+11.826) i test antigenici eseguiti.

Covid in Umbria, il report del Nucleo epidemiologico regionale

Secondo il report settimanale del Nucleo epidemiologico regionale "la settimana dal 7 al 13 marzo vede ancora in Umbria l’aumento del tasso di incidenza dei casi di soggetti positivi al covid con 1.249 casi su 100.000 abitanti".

Tutti i distretti dell'Umbria "mostrano un marcato incremento rispetto alla settimana precedente: l’RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni aumenta attestandosi ad un valore di 1.71, anche per questa settimana superiore alla media nazionale (1.35)".

Secondo l'analisi "l’andamento regionale dell’incidenza settimanale mobile per classi di età conferma tassi superiori alla media regionale per la popolazione tra 3 e 44 anni: in particolare i ragazzi tra i 6 e 18 anni raggiungono incidenze superiori ai 2000 casi per 100.000 abitanti. Tutte le classi di età comunque, mostrano un evidente incremento dei valori".

Per quanto riguarda gli ospedali e i decessi legati al Covid-19 in Umbria nella settimana dal 7 al 13 marzo "l’impegno ospedaliero regionale è in aumento: al 13 marzo sono 171 i ricoveri, di cui 5 in terapia intensiva, i decessi registrati nella settimana sono 12".