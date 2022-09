Covid in Umbria, il bollettino del 14 settembre: tutti i dati aggiornati

La curva del contagio da coronavirus in Umbria torna a salire. Attualmente positivi in aumento, stabili i ricoveri. Nell'ultimo giorno - a fronte di 488 tamponi e 1.774 test antigenici processati - sono stati registrati 373 nuovi positivi, 307 guariti. Ci sono anche tre decessi, frutto di "riallineamenti dei sistemi informativi non riferibili alle ultime 24 ore", sottolinea la Regione Umbria. Il totale dei morti da inizio emergenza sanitaria sale così a 2.088.

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato al 14 settembre, sono 2.798 (+63 rispetto al 13 settembre) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria.

Al 14 settembre sono 125 (dato invariato) i positivi ricoverati negli ospedali dell'Umbria - di cui 0 in terapia intensiva (dato invariato), 75 (-1 rispetto al 13 settembre) in area medica Covid, 50 (+1 rispetto al 13 settembre) negli altri reparti ospedalieri - e 0 (dato invariato) gli ospiti nelle Rsa Covid.