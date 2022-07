Covid in Umbria, il bollettino del 14 luglio: tutti i dati aggiornati

La curva del contagio da coronavirus in Umbria continua a salire. Attualmente positivi sopra quota 23mila e ricoveri in terapia intensiva in leggero aumento. Nell'ultimo giorno - a fronte di 727 tamponi e 5.542 test antigenici processati - sono stati registrati 2.006 nuovi positivi e 1.391 guariti. Non ci sono nuovi decessi.

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 8 di giovedì 14 luglio 2022, sono 23.019 (+615 rispetto al 13 luglio) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria.

Al 14 luglio sono 280 (+2 rispetto al 13 luglio) i positivi ricoverati negli ospedali dell'Umbria - di cui 11 (+3 rispetto al 13 luglio) in rianimazione, 161 (-5 rispetto al 13 luglio) in area medica Covid e 108 (+4 rispetto al 13 luglio) negli altri reparti ospedalieri - e 17 (-1 rispetto al 13 luglio) gli ospiti nelle Rsa Covid.

Covid, quarta dose di vaccino: aperte le prenotazioni

Aperte le prenotazioni per la quarta dose del vaccino contro il coronavirus. "A partire dalle 8 delle 14 luglio - spiega una nota della Regione Umbria -, i cittadini over 60 e i soggetti fragili individuati dalla circolare ministeriale, potranno aderire alla vaccinazione anticovid con seconda dose booster tramite il portale vaccinocovid.regione.umbria.it". L’assessore alla Salute della Regione Umbria, Luca Coletto, spiega anche che "la platea di over 60 che potrà aderire alla vaccinazione è di 195.411 soggetti per quali siano trascorsi 120 giorni dalla somministrazione della terza o dall’infezione".