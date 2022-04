Covid in Umbria, il bollettino del 13 aprile: tutti i dati aggiornati

Il calo della curva del contagio da coronavirus in Umbria si ferma. Nell'ultimo giorno sono stati registrati un decesso legati al Covid-19, 1.373 nuovi positivi e 1.324 guariti.

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 8 di mercoledì 13 aprile 2022, sono 13.920 (+48 rispetto al 12 aprile) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.038 tamponi e 5.484 test antigenici in tutta la regione.

Al 13 aprile sono 279 (+1 rispetto al 12 aprile) i positivi ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 7 (-1 rispetto al 12 aprile) in terapia intensiva, 188 (+1 rispetto al 12 aprile) in area medica Covid e 84 (+1) negli altri reparti ospedalieri; e 20 (-2) gli ospiti nelle Rsa Covid.

Perugia, il punto tamponi si sposta

Da oggi, mercoledì 13 aprile, il punto tamponi Covid-19 della Usl Umbria 1 a Perugia "si sposta da piazzale Umbria Jazz a via Enrico dal Pozzo". “Con la fine dell’emergenza sanitaria – spiega l’assessore alla sicurezza del Comune di Perugia, Luca Merli - anche il numero di tamponi da effettuare ha subito una flessione importante. In collaborazione con Università e Usl, abbiamo quindi deciso una nuova collocazione non essendo più necessari gli ampi spazi di Pian di Massiano”.