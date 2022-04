Covid in Umbria, il bollettino del 12 aprile: tutti i dati aggiornati

La curva del contagio da Covid-19 in Umbria riprende a scendere, in calo ricoveri e attualmente positivi. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 1256 nuovi positivi al coronavirus e 1912 guariti. Per il secondo giorno consecutivo non ci sono decessi.

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 8 di martedì 12 aprile 2022, sono 13.872 (-656 rispetto all'11 aprile) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1854 tamponi e 8023 test antigenici in tutta la regione.

Al 12 aprile sono 278 (-7 rispetto all'11 aprile) i positivi ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 8 (+1 rispetto all'11 aprile) in terapia intensiva, 187 (-9 rispetto all'11 aprile) in area medica Covid e 83 (+1) negli altri reparti ospedalieri; e 22 (-5 rispetto all'11 aprile) gli ospiti nelle Rsa Covid dell'Umbria.

Covid, il punto tamponi di Perugia si sposta

Il Comune di Perugia, con una nota, annuncia che da mercoledì 13 aprile il punto tamponi Covid-19 della Usl Umbria 1 "si sposta da piazzale Umbria Jazz a via Enrico dal Pozzo".

L’assessore alla sicurezza Luca Merli ha svolto un sopralluogo agli ex padiglioni del vecchio ospedale di Monteluce, prima del cimitero. “Con la fine dell’emergenza sanitaria – spiega l’assessore - anche il numero di tamponi da effettuare ha subito una flessione importante. In collaborazione con Università e Usl, abbiamo quindi deciso una nuova collocazione non essendo più necessari gli ampi spazi di Pian di Massiano”.