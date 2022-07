Covid in Umbria, il bollettino dell'11 luglio: tutti i dati aggiornati

La curva del contagio da coronavirus in Umbria cresce ancora. Attualmente positivi sopra 21mila e ricoveri in aumento. Nell'ultimo giorno - a fronte di 172 tamponi e 1.822 test antigenici processati in tutta la regione - sono stati registrati 795 positivi e 382 guariti. Non ci sono nuovi decessi.

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 8 di lunedì 11 luglio 2022, sono 21.145 (+413 rispetto al 10 luglio) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria.

All'11 luglio sono 256 (+18 rispetto al 10 luglio) i positivi ricoverati negli ospedali dell'Umbria - di cui 8 (+1 rispetto al 10 luglio) in rianimazione, 146 (+11 rispetto al 10 luglio) in area medica Covid e 102 (+6 rispetto al 10 luglio) negli altri reparti ospedalieri - e 10 (dato invariato) gli ospiti nelle Rsa Covid.

Covid in Umbria: venti nuovi posti letto per il ricovero dei positivi

Nuovi posti letto per i positivi al coronavirus in Umbria. La Usl Umbria 1, con una nota ufficiale, annuncia la riapertura ai pazienti Covid che non necessitano di cure intensive della Rsa Seppilli di Perugia. "Dalla giornata di venerdì 8 luglio - sottolinea la nota - sono a disposizione 20 posti letto".

La Usl spiega che la decisione è "a seguito alla richiesta del Ministero della Salute di adeguare nelle prossime settimane l'ampliamento dei posti letto di Area Medica e in Terapia Intensiva dedicati al Covid-19 e di prevedere "la corretta e tempestiva presa in carico dei pazienti affetti da malattia da Sars-CoV-2 in relazione alle specifiche necessità assistenziali, con particolare riferimento alle categorie più fragili".