Covid in Umbria, il bollettino del 10 giugno: tutti i dati aggiornati

La curva del contagio da coronavirus in Umbria continua leggermente a salire. In calo i ricoveri ordinari (ma in aumento quelli in rianimazione, con due nuovi ingressi). Nell'ultimo giorno sono stati registrati 403 nuovi positivi e 330 guariti. C'è anche un nuovo decesso (1853 il totale da inizio pandemia) legato al Covid-19.

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 8 di venerdì 10 giugno 2022, sono 7.085 (+72 rispetto al 9 giugno) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 443 tamponi e 1.878 test antigenici in tutta la regione.

Al 10 giugno sono 93 (-5 rispetto al 9 giugno) i positivi ricoverati negli ospedali dell'Umbria - di cui 3 (+2 rispetto al 9 giugno) in rianimazione, 68 (-6 rispetto al 9 giugno) in area medica Covid e 22 (-1 rispetto al 9 giugno) negli altri reparti ospedalieri - e 1 (dato invariato) gli ospiti nelle Rsa Covid.