Covid in Umbria, il bollettino del primo luglio: tutti i dati aggiornati

La curva del contagio da coronavirus in Umbria continua a salire. Attualmente positivi quasi a quota 15mila e leggero aumento per i ricoveri ordinari. Stabili, invece, quelli in terapia intensiva. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 1.511 nuovi positivi e 727 guariti.

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 8 di venerdì 1 luglio 2022, sono 14.665 (+784 rispetto al 30 giugno) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 698 tamponi e 3.816 test antigenici in tutta la regione.

Al primo luglio sono 180 (+5 rispetto al 30 giugno) i positivi ricoverati negli ospedali dell'Umbria - di cui 5 (dato invariato) in rianimazione, 122 (+2 rispetto al 30 giugno) in area medica Covid e 53 (+3 rispetto al 30 giugno) negli altri reparti ospedalieri - e 0 (dato invariato) gli ospiti nelle Rsa Covid.