Covid in Umbria, l'analisi di Gammaitoni (Unipg): "Ripresa dei contagi giornalieri, possibile quarta ondata"

"Prove tecniche di quarta ondata". Lo scrive su Facebook, analizzando la situazione coronavirus in Umbria, il professore di fisica sperimentale dell'Università di Perugia, Luca Gammaitoni.

"Come avevamo ipotizzato qualche settimana fa -spiega - , in Umbria stiamo assistendo ad una ripresa del numero di contagi giornalieri che fa prevedere una possibile quarta ondata (linea nera tratteggiata)". E ancora: "In accordo con l’andamento recente dell’epidemia - evidenzia Gammaitoni - , a meno di fatti nuovi rappresentati da possibili varianti, ci si attende un’ondata di ampiezza più contenuta o confrontabile con le altre che l’hanno preceduta nel 2022 (linea verde)".

Il professore dell'Unipg prosegue con un nuovo invito alla vaccinazione contro il Covid: "Se così fosse, non dobbiamo allarmarci ma semplicemente mantenere un atteggiamento di prudenza, indossando la mascherina nei luoghi chiusi e affollati. Inoltre, come il confronto con la curva delle ospedalizzazioni ampiamente dimostra, è molto importante vaccinarsi e completare il ciclo vaccinale con la quarta dose, soprattutto per i soggetti anziani e fragili. Coraggio".

Covid in Umbria, il bollettino del 23 settembre: tutti i dati aggiornati

La curva del contagio da coronavirus in Umbria continua a salire. Attualmente positivi in aumento, stabili i ricoveri. Nell'ultimo giorno - a fronte di 366 tamponi e 1.877 test antigenici processati - sono stati registrati 491 nuovi positivi e 313 guariti.

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 23 settembre, sono 3.605 (+178 rispetto al 22 settembre) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria.

Al 23 settembre sono 104 (-1 rispetto al 22 settembre) i positivi ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 0 (dato invariato) in terapia intensiva, 75 (-1 rispetto al 22 settembre) in area medica Covid e 29 (dato invariato) negli altri reparti ospedalieri.