Aumentano i casi di contagio, il Comune di Marsciano vara l'ordinanza di controllo dei turisti

L'ordinanza obbliga le strutture ricettive ad inviare anche al Comune, oltre che alla Questura, i dati riguardanti generalità e provenienza di tutti i turisti in arrivo

L'aumento di contagi da Covid-19 registrati negli ultimi giorni hanno spinto il Comune di Marsciano, dopo averlo fatto la scorsa estate e nel periodo natalizio e tenuto conto della crescente diffusione della variante denominata “Delta” del virus Sars Cov 2, ad emanare una ordinanza per il monitoraggio dei flussi turistici in entrata sul territorio comunale. Con questo provvedimento si obbligano, quindi, tutte le strutture ricettive (alberghiere, extralberghiere o comunque denominate), presenti e operanti nel territorio, a comunicare le prenotazioni e gli arrivi di ospiti e turisti (check-in), con i dati essenziali inerenti le generalità e la provenienza dei soggetti alloggiati, non solo alla Questura di Perugia ma anche al Comune di Marsciano, mediante posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo comune.marsciano@postacert.umbria.it.

Le strutture dovranno comunicare i dati relativi sia alle prenotazioni e agli ospiti presenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza che quelli relativi a future prenotazioni e arrivi, fino al permanere dello stato di emergenza (che al momento, e salvo proroghe, è indicato al 31.07.2021).

Il provvedimento adottato consentirà un puntuale monitoraggio, ai fini sanitari, di eventuali casi di positività al coronavirus provenienti dall’esterno del territorio, con la possibilità quindi di mettere in atto in modo tempestivo i protocolli per il contenimento del contagio, a tutela della salute pubblica e a garanzia dell’operatività delle stesse strutture ricettive.

L’ordinanza è in fase di notifica a tutte le strutture del territorio comunale interessate. Il Centro operativo comunale di Protezione civile è a disposizione delle strutture, per dare informazione e assistenza, ai numeri 3666918705 – 3669063655.