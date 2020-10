Coronavirus: positivi un giudice e un cancelliere del Tribunale penale, altri in quarantena

Un magistrato e un cancelliere del Tribunale penale di Perugia sonno risultati positivi al Covid19.

La notizia si è sparsa veloce nella giornata di oggi tra le aule e i corridoi della palazzina ex Enel di via XIV Settembre. Molti avvocati hanno iniziato a preoccuparsi quando hanno assistito alle operazioni di sanificazione delle aule sotto il livello stradale nella mattinata, con tanto di utenti nelle aule e nei corridoi.

Il piano superiore, quello delle cancellerie e del settore gip/gup, invece, sarebbe stato sanificato nel tardo pomeriggio di ieri.

Scattato anche l’isolamento fiduciario per chiunque sia entrato in contatto con il magistrato e con il cancelliere positivi.

In molti hanno anche espresso perplessità per lo svolgimento delle udienze nella giornata di oggi, domandandosi perché il tribunale non sia stato chiuso e ricordando come a Terni a seguito della positività di un avvocato siano state sospese le udienze per una giornata intera.