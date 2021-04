Coronavirus: tre giorni dedicati allo screening con test rapidi per la popolazione a Spello

Inizia questa settimana lo screening sanitario su base volontaria degli abitanti del comune di Spello attraverso la somministrazione di test rapidi sierologici (i cosiddetti pungidito) messi a disposizione della struttura commissariale nazionale.

L’iniziativa, a cui ha subito aderito l’amministrazione comunale tramite l’assessore alla protezione Civile Enzo Napoleoni, è stata promossa dal Centro operativo regionale funzione enti locali e coordinamento centri operativi attraverso Anci Umbria ProCiv.

Con il coinvolgimento volontario del dottor Raffaele Zava e del Gruppo comunale di Protezione civile coordinato Claudio Filippo Fiaoni, i cittadini potranno sottoporsi volontariamente ai test presso la sede della Protezione Civile in piazza XXVI Settembre, nei seguenti giorni: giovedì 8 aprile dalle ore 9 alle 13, martedì 13 aprile dalle 15 alle 19 e giovedì 15 aprile dalle 9 alle 13.

"Come amministrazione comunale – commenta il sindaco Moreno Landrini - abbiamo aderito a questa attività di prevenzione resa possibile grazie a tutti coloro che si sono messi a disposizione volontariamente per concretizzare in tempi brevi questo ulteriore strumento per contrastare il virus.