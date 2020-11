Coronavirus, il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria passa alle udienze online

Il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria "in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid19" ha stabilito che "le udienze pubblica e camerale del 03.11.2020 saranno rinviate a nuova udienza fissata per il giorno 09.11.2020 e le udienze pubblica e camerale del 17.11.2020 saranno rinviate a nuova udienza fissata per il giorno 20.11.2020".

Le udienze si terranno in modalità da remoto e non prevedono la discussione orale “in presenza” così come stabilito "presso le sedi del Consiglio di Stato, del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana e dei Tribunali Amministrativi Regionali dal 09/11/2020 al 31/01/2021".

il Tribunale amministrativo, con la comunicazione della decisione, invita anche gli avvocati "di raggiungere inutilmente la sede del Tar Umbria per le date sopra indicate", ma di attenersi alle indicazioni fornite.