Coronavirus, riapertura della scuola primaria rinviata al 24 marzo a Città della Pieve

La riapertura delle scuola a Città della Pieve slitta a mercoledì 24 marzo. Lo ha deciso il sindaco Fausto Risini per permettere l'effettuazione dello screening sulla popolazione scolastica interessata, così come è stato fatto per il Nido e l'Infanzia.

L'attività di screening verrà effettuata presso Palazzo della Corgna, di concerto con la Farmacia del centro storico, lunedì 22 e martedì 23 prossimi, mediante tamponi antigenici rapidi nasali.

"Considerato il numero importante di bimbi (280) – spiega l’amministrazione comunale - pur ottimizzando al massimo organizzazione, tempo e risorse, lo slittamento risulta purtroppo necessario".

Gli esiti dei tamponi, per motivi gestionali, verranno comunicati tramite messaggio al genitore entro massimo 30 minuti esclusivamente qualora positivi, mentre i negativi non riceveranno comunicazione nell'immediato.