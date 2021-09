Coronavirus, a Marsciano sabato 4 settembre tamponi gratuiti in piazza Marx

Sabato e domenica a Marsciano c'è la possibilità di effettuare tamponi gratuiti e in modalità senza scendere dall'auto.

Sabato 4 settembre i test gratuiti si svolgeranno in piazza Karl Marx a Marsciano e domenica 5 settembre proseguirà lo screening settimanale presso la sede della Protezione civile in modalità drive trough. La postazione della Protezione civile sarà presente sabato 4 settembre dalle 20.00 alle 21.30 in piazza Karl Marx. La fascia d’età cui è rivolta l’iniziativa va da 6 a 40 anni.

Per eseguire il test ci si può direttamente presentare nella fascia di orario indicata, presso la postazione allestita, con un documento di identità in corso di validità e la tessera sanitaria (con i minori accompagnati dai genitori). Tuttavia, al fine di evitare possibili attese, è consigliato prenotarsi .