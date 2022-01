Long Covid, gli effetti del contagio sui polmoni dei vaccinati e dei no vax visti attraverso la tac

Il long Covid, cioè gli effetti del contagio, si vedono in maniera più persistente nei non vaccinati.

“È una constatazione che viene da centinaia di casi analizzati per lavoro (per uno studio più approfondito si può leggere qui ) – afferma Giacomo Crinò, medico radiologo – Confrontando una tac di una perosna risultata positiva al Covid circa 3 mesi fa e vaccinata l’esame è negativo, cioè il polmone è sano. Nel caso di una tac a una persona della stessa età, ma non vaccinata, il risultato è stato positivo, cioè il polmone è patologico”.

Non si tratta di entrare nella diatriba tra vaccino e no vax, ma di guardare i risultati degli esami medici.

“Nei vaccinati che hanno contratto il Covid i polmoni tornano sani, nei casi di dose booster addirittura non sviluppano polmoniti – continua il dottor Crinò – Nei non vaccinati abbiamo l’effetto ‘vetro smerigliato’, cioè i tipici segni del polmone virale, della polmonite interstiziale”.

In un post su Facebook, con il raffronto dei video degli esami specialistici, si è sviluppato un dibattito, con l’intervento di medici dell’ospedale di Perugia che spiegano come si respira con un solo polmone o sui possibili effetti a lungo termine, come fibrosi polmonare, dispnea e altro.

“Ho avuto pazienti che dopo sei mesi dal contagio e dalla guarigione – dice il dottor Crinò – ancora presentano tosse, dispnea, difficoltà respiratoria”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.