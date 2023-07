Covid, studio legale perugino dietro l'archiviazione dei membri del Cts accusati di epidemia colposi

Passa per Perugia, l'archiviazione decisa dal Tribunale dei Ministri di Brescia, dei membri del Comitato tecnico scientifico, accusati di epidemia colposa e omicidio colposo in relazione alla diffusione del covid. Il Tribunale ha accogliendo la richiesta presentata dalla Procura, risolvendo così anche la posizione di Giuseppe Ippolito, difeso dallo studio dell'avvocato David Brunelli di Perugia.

Il professor Ippolito, all’epoca dei fatti direttore dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma, era stato chiamato a far parte del Comitato tecnico scientifico, cui venivano chiesti pareri in ordine alle misure nazionali e locali di contrasto della pandemia da Covid19.

È con riferimento alla gestione della pandemia nei Comuni della Val Seriana che la Procura di Bergamo, anche sulla scorta della relazione tecnica predisposta dal proprio consulente,Andrea Crisanti con un passato di docenza all'Università di Perugia, aveva ritenuto di poter accusare i membri del Cts dei reati di epidemia ed omicidio colposi in quanto non avrebbero tempestivamente suggerito l’adozione della “zona rossa” nell’area in questione.



Le accuse sono state radicalmente smentite dal Tribunale dei Ministri che, dopo aver archiviato gli analoghi procedimenti pendenti in capo a Giuseppe Conte e Roberto Speranza, all’epoca dei fatti rispettivamente presidente del Consiglio e ministro della Salute, ha chiarito che non può esser mosso alcun rimprovero nemmeno ai membri del Cts, le cui decisioni non prestano il fianco ad alcuna critica.“Il Tribunale ha detto una parola chiara e definitiva sulla azzardata ipotesi di accusa, recependo in pieno anche sul piano giuridico i contenuti della nostra linea difensiva” cosi ha commentato David Brunelli.