Coronavirus, dipendente del Comune di Spoleto positivo: Palazzo Mauri chiuso

Un dipendente del Comune di Spoleto, in servizio presso la biblioteca comunale “G. Carducci”, è risultato positivo al Covid-19.

A darne notizia è il Comune, con una nota ufficiale. "Il lavoratore, che aveva accusato alcuni lievi sintomi nei giorni scorsi, era in malattia da mercoledì 28 ottobre. A scopo precauzionale e per consentire la sanificazione degli uffici, il Comune di Spoleto ha stabilito la chiusura di Palazzo Mauri fino a domenica 8 novembre".

In questa settimana, prosegue il Comune, "il personale sarà in smart working. Per eventuali comunicazioni urgenti si può inviare una email a biblioteca.comunale@comune.spoleto.pg.it. I prestiti in scadenza verranno automaticamente prorogati di una settimana. Il servizio di consultazione su prenotazione riprenderà lunedì prossimo. La biblioteca comunale “G. Carducci” e gli uffici della direzione sviluppo del Comune di Spoleto riapriranno lunedì 9 novembre".