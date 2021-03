Giocano alla guerra violando le norme anti Covid, multati sei ragazzi dalla Polizia di Assisi

Le sanzioni per l'assembramento e il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Un gruppo di sei ragazzi è stato multato dagli agenti del Commissariato di Assisi per assembramento e mancato utilizzo delle mascherine.

I giovani sono stati sorpresi dai poliziotti presso un casolare abbandonato a Petrignano d’Assisi. Una chiamata alla sala operativa aveva segnalato un gruppo di ragazzi armati che si aggirava per la campagna circostante.

Gli agenti giunti sul posto hanno trovato i ragazzi, tutti maggiorenni e provvisti di riproduzioni di armi da guerra a gas o elettrici, impegnati a svolgere attività di guerra simulata.

I ragazzi non avrebbero rispettato le distanze previste dalle prescrizioni atte al contenimento del rischio epidemiologico in materia di assembramento e non indossavano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Tutti i partecipanti sono stati multati.