Mascherine abbassate, assembramenti e alcol in centro storico e a Fontivegge, multati 8 ragazzi

La Polizia municipale di Perugi ha multato otto persone nel corso dei controlli anti pandemici in centro storico.

Le sanzioni sono state elevate per violazione alla normativa relativa al contenimento della diffusione del contagio da Covid, accertate in via dei Priori e in piazza Santo Stefano, dove i controlli sono stati particolarmente intensificati e sono stati sanzionati soprattutto giovani di fuori Perugia.

Altre multe sono state fatte a Fontivegge, soprattutto nei confronti di persone che si sono spostate senza giusitifcato motivo da altri comune e per il consumo di bevande alcoliche all’aperto, in luogo pubblico.

Segnalato alla Prefettura, per l'emissione dei successivi provvedimenti, un assuntore trovato in possesso di modica quantità di marijuana.