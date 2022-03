Coppia no vax rimane senza lavoro e viene sfrattata per gli affitti arretrati

Andrà tutto bene è una formula “magica” per auto convincersi che, alla fine, c’è sempre la speranza di qualcosa di migliore. Passa il tempo e le cose, peggiorano anche.

A volte le vicende negative sono frutto dei tempi, o del caso, altre volte di scelte personali.

Come nel caso di una coppia che ha già diversi problemi legati ad una precedente relazione, con figli, gestita da avvocati, giudici, assistenti sociali e quant’altro. Anche in questa situazione il Covid ha fatto la sua prepotente entrata, in quanto la donna è contraria ai vaccini, l’ex marito no e la questione è stata portata all’attenzione del giudice.

A causa del Covid entrambi i coniugi sono rimasti senza lavoro e poi, in quanto contrari alla vaccinazione, hanno difficoltà a lavorare. In tutto questo c’è la sopravvivenza quotidiana, come ad esempio pagare l’affitto.

La coppia è rimasta indietro di diverse mensilità e la padrona di casa si è rivolta al Tribunale, ottenendo lo sfratto. Anche la proprietaria, d’altronde, avrà dovuto affrontare i suoi problemi e i soldi dell’affitto le potrebbero servire. "Entro 10 giorni dobbiamo lasciare la casa" racocnta sconsolato l'uomo.

La coppia, con un figlio piccolo, difesa dall’avvocato Gianni Dionigi, deve lasciare l’appartamento dove vive. L’uomo ha provato a trovare una soluzione, offrendosi di pagare a rate l’arretrato, visto che riesce a fare qualche lavoro e incassare qualcosa. Non c’è stato nulla da fare. Salvo un qualche evento all’ultimo momento che possa, quanto meno, far rinviare lo sfratto.