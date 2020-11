Covid, a Gualdo Tadino 21 nuovi positivi: il sindaco chiude tutte le scuole

"Oggi abbiamo 21 nuovi casi positivi e nessun guarito, saliamo quindi a 72 casi complessivi". E ancora: "Il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo mi ha comunicato ufficialmente forti criticità nell’organizzazione scolastica, dopo un confronto anche con la Asl ho provveduto ad emettere una specifica ordinanza che prevede da domani fino al 14 novembre la didattica a distanza e non in presenza, anche in tutte le scuole dell’infanzia ed elementari della Città".

Il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, aggiorna con un video su Facebook il bollettino del Covid-19 e chiude tutte le scuole della città per i prossimi giorni.

"Una decisone dura, ma necessaria - spiega - a tutela della salute di tutti i bambini, delle loro famiglie, degli insegnanti e del personale della scuola. Il momento è quello più difficile, vedo purtroppo il crescere quotidiano di virologi, politologi, polemisti improvvisati e non, tutte cose di cui possiamo e dobbiamo fare a meno, ora più che mai è il momento della condivisione, dell’unità, non dell’egoismo e della partigianeria. Continuerò nel mio lavoro sapendo di poter contare sul senso di responsabilità di tutti voi, vi prometto che ce la faremo, che torneremo insieme a sorridere, ma ora dobbiamo combattere e vincere la battaglia più importante. Forza e coraggio".