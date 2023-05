Coronavirus, scuole chiuse e istituzione delle zone: bocciato il ricorso dei genitori

Respinto il ricorso dei genitori che chiedevano l’annullamento delle scelte della giunta regionale in merito alla chiusura delle “attività scolastiche e didattiche delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, di tutti i Comuni” in presenza, disponendo che si svolgessero “esclusivamente con modalità a distanza” anche per “i servizi socio educativi per la prima infanzia fino a 36 mesi pubblici e privati e i servizi educativi delle scuole dell'infanzia, statali e paritarie”.

I ricorrenti, difesi dagli avvocati Alessandra Bircolotti, Ermes Farinazzo, avevano chiesto l’annullamento e la sospensione dell’efficacia delle misure disposte in tempo di Covid-19 a febbraio del 2021 “in qualità di genitori di bambini iscritti alla scuola dell’infanzia nella fascia di età 0-6 anni e di studenti iscritti alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado”, contestandone la legittimità e basandosi su “dati obbiettivi medico-scientifico-epidemiologici relativi alla situazione delle scuole” non verificati, soprattutto “sul nesso di causalità tra didattica in presenza e aumento dei contagi, risultando indimostrato che la chiusura delle scuole avrebbe bloccato la diffusione del virus”, con annessa violazione del diritto allo studio e mancato “bilanciamento tra la salute degli adulti e gli effetti conclamati sulla salute psico-fisica degli studenti, connessi al permanere della chiusura a oltranza delle scuole”.

Secondo i giudici del Tar il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti, in quanto l’ordinanza regionale si basava sulla normativa nazionale che prevedeva la “sospensione dei servizi educativi per l'infanzia ... e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza”.

La legittimità di misure regionali più restrittive rispetto a quelle statali è stata successivamente confermata dalla normativa nazionale sulla base di dati epidemiologici, con la suddivisione tra zone rosse, arancioni e gialle.

Per i giudici amministrativi “la chiusura momentanea delle scuole ha trovato la sua ragione d’essere nel cercare di limitare la diffusione del virus con effetti esponenziali”, anche in virtù e pericolosità delle varianti.

Le considerazioni “che precedono impongono il rigetto del ricorso principale e dei motivi aggiunti”, anche in virtù della cessazione dell’emergenza sanitaria. La Regione Umbria era assistita dall'avvocato Anna Rita Gobbo.