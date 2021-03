Coronavirus, i dati del contagio a scuola: 21 casi di positività e 195 soggetti in isolamento

Migliorano i dati del contagio da Covid-19 nelle scuole umbre. Il monitoraggio della Regione Umbria riporta i dati settimanali al 19 marzo e gli alunni positivi nella scuola dell’infanzia sono 6 (-23 rispetto al 12 marzo), nella primaria 8 (+1), nella secondaria di I grado (ex medie) 3 (=) e 4 (-1) gli alunni positivi nella secondaria di II grado (le scuole sono chiuse nelle zone rosse e in quei comuni in cui il rapporto di positivi è superiore a 250 casi su 100mila abitanti). Il totale di alunni positivi è 21 (-23).

Il personale positivo risulta così suddiviso: 7 (+2) nella scuola dell’infanzia, 5 (+5) alla prima, 1 (+9) alle medie e alle superiori (=). Per un totale di 14 casi (-2).

I cluster, cioè il verificarsi di due o più casi nella stessa classe, sono 1 (-3) nei nidi, 4 (+3) alla materna, 1 (+1) alle medie e 0 alle superiori (-1). Il totale di casi positivi è 6 (-2).

I contatti stretti di classe in isolamento risultano 195 (+9) nell’infanzia, 133 (+84) nella primaria, 64 (-163) nella secondaria di I grado e 115 (-22) nella secondaria di II grado, per un totale di 507 casi (-92).

Sono 25 (=) in totale le classi in isolamento: 11 (+7) dell’infanzia, 6 (+2) della primaria, 3 (+8) delle medie e 5 (+1) delle superiori.

Le classi in attenzione, cioè sottoposte a sorveglianza sanitaria e tampone antigenico senza quarantena sono 0 (=) all’infanzia, 6 (+2) alla primaria, 3 alle medie (=) e 4 (+5) alle superiori; per un totale di 13 (-3). Mentre gli alunni in attenzione sono 0 (=) nei nidi, 168 (+79) nella materna, 75 (-21) alle medie e 105 (+5) alle superiori (totale 348, +105).

Non si registrano contagi nel servizio scuolabus.