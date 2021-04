Coronavirus, Polizia municipale e Protezione civile sui bus per evitare assembramenti alla ripresa della scuola

Polizia municipale e Protezione civili chiamati a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative anti Covid sulle corse scolastiche dei bus. E' quanto emerso dalla riunione con in prefettura a Perugia con l'Anci Umbria e Busitalia.

Gli studenti delle superiori sono 29mila nella provincia di Perugia; il rientro in presenza, secondo le norme previste dall'ordinanza regionale, riguarda il 50% di essi, la restante metà seguire le lezioni in didattica a distanza, per poi invertire la turnazione la settimana prossima.

I Comuni contribuiranno al monitoraggio degli accessi sui mezzi pubblici attraverso l'impiego del personale della Polizia locale e dei volontari della Protezione civile, chiamati a monitorare gli accessi degli studenti ai mezzi di trasporto pubblico locale; mentre i sindaci potranno contattare direttamente Busitalia, con un numero loro dedicato, qualora si rendesse necessario evidenziare criticità o disfunzioni, con l’obiettivo comune di risolvere tempestivamente eventuali problematiche.

"La riunione è servita non solo a fare il punto della situazione per un rientro degli studenti a scuola il più possibile in sicurezza, ma anche a definire ruoli e compiti, in uno spirito di massima collaborazione fra enti, istituzioni e privati, con l’unico obiettivo di contrastare la diffusione del virus - ha afferma il presidente di Anci Umbria, Michele Toniaccini – Si sta lavorando su più fronti per tutelare, prima di tutto, la salute dei cittadini, e quindi garantire massimo rispetto delle normative anticovid e massima funzionalità delle misure previste in materia".