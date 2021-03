Assembramenti e risse di giovanissimi in centro storico, il racconto del delirio pomeridiano

I ragazzi hanno voglia di socialità e si assembrano. Non usano le mascherine, però, e bevono. I problemi, quindi, sono due: la violazione delle norme anti Covid-19, assembramento e mascherine, e qualcuno vende alcolici a minorenni.

Quelle che i residenti dell’acropoli hanno denunciato più volte quest’estate in orari notturni, con giovani universitari o liceali, adesso accade di primo pomeriggio. Orde di ragazzini minorenni che si accalcano e bevono, ubriachi già alle 17.

In molti commentano che i ragazzi fanno bene a ribellarsi, ma più che ribellione alle regole, a volte assurde, ma dettate dalla pandemia, questi comportamenti appaiono più come menefreghismo ed inciviltà, mancanza di rispetto verso il prossimo.

Un residente che stava cercando di lavorare, ma continuamente disturbato dal rumore, ha perso le staffe, si è affacciato e ha urlato contro i ragazzi, avvertendoli che non potevano assembrarsi e dovevano tenere le mascherine. In risposta ha ricevuto insulti e inviti a stare chiuso in casa. Quanto alle mascherine poteva farne l’uso che voleva.

Un altro cittadino ha chiamato le forze dell’ordine, ma nessuna pattuglia è stata mandata a fare un sopralluogo. Solo una coppia di volontari delle Protezione civile che hanno invitato ad usare la mascherine e a disperdersi.

Nel video, invece, si vede il momento in cui appare una pattuglia dei Carabinieri e i ragazzi fuggono.

Un terzo cittadino ha segnalato, infine, una rissa tra giovanissimi poco distante. Litigio che si è spento da solo prima che qualcuno potesse intervenire.

Il passaggio di questi gruppi di giovani è testimoniato anche dalle numerose bottiglie lasciate per la strada e le chiazze di urina, visto che ogni angolo o auto viene utilizzato come toilette.

