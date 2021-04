Coronavirus, riconvertiti 24 posti letto per pazienti no-Covid a Medicina interna scienze endocrine e metaboliche

Avviato il piano di riconversione dei posti letto con il diminuire dell'incidenza dei ricoveri per Covid. Sospese le attività di ricovero presso il reparto Low-Care Covid dei pazienti positivi che richiedono bassa intensità di cure, trasferiti all'ospedale militare

Ventiquattro posti letto per pazienti no-covid sono stati approntati a Medicina Interna Scienze Endocrine e Metaboliche dell’Ospedale di Perugia. E' il primo passo del piano di riconversione dei posti letto con la diminuzione dell'incidenza del Coronavirus nelle ospedalizzazioni.

I 24 posti letto "bianchi" sono il risultato della riconversione dei posti letto della Medicina Interna e Scienze Endocrine e Metaboliche, diretta dal professor Riccardo Calafiore, che fino ad oggi erano dedicati al ricovero di pazienti sospetti Covid, e destinati, quindi, alla normale attività di degenza di medicina internistica.

Il piano di riconversione dei posti letto è stato avviato tenendo conto dell’attuale situazione epidemiologica e della effettiva occupazione dei posti letto dedicati ai pazienti Covid nell’Ospedale di Perugia seguendo le indicazioni dell’Assessore Coletto.

Nel piano rientra anche la riconversione dei posti letto della Medicina Vascolare Covid 2, diretta dalla professoressa Cecilia Becattini, che sono stati trasformati in 8 posti “grigi”, sospetti Covid, riservati a pazienti che presentano sintomi da Covid ma in attesa di un inquadramento diagnostico preciso e quindi necessitano di un ricovero in isolamento.

A queste azioni sanitarie si aggiunge la sospensione delle attività di ricovero presso il reparto Low-Care Covid, dedicato a pazienti covid positivi, ma che richiedono bassa intensità di cure, con il trasferimento dei pazienti presenti presso l’ospedale militare.

"Ringrazio tutti gli operatori sanitari - dice il dottor Marcello Giannico, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Perugia - per la dedizione e lo spirito di adattamento che richiede la continua modifica organizzativa dell'ospedale in questo lungo periodo di pandemia".