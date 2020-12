Coronavirus, forze dell'ordine in campo: 198 persone controllate e 4 multe

Quattro multe per violazioni alle norme anti Covid su 198 persone controllate. Sono i numeri dei controlli della giornata di ieri, 9 dicembre, nell’ambito del monitoraggio dei servizi relativi alle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Le forze dell’ordine della provincia di Perugia hanno controllato 198 persone ed elevato 4 multe per mancato utilizzo delle mascherine e per aver circolato oltre l’orario consentito. Nessuna denuncia per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus.

Controllate anche 52 attività commerciali senza che si dovesse ricorrere a sanzioni o chiusure per violazione delle norme.

I dati sono stati forniti dalla Prefettura di Perugia.