Turista minorenne positivo al Covid in aeroporto per tornare in Inghilterra: denunciato e messo in quarantena

Il ragazzo è stato denunciato, affidato ai genitori e posto in quarantena sino a nuovo tampone che dovrà risultare negativo per poter intraprendere il viaggio di ritorno.

La banca dati dell’Azienda Ospedaliera ha permesso alla Polizia di Stato di individuare il ragazzo, presentatosi presso lo scalo aereo perugino con un biglietto di ritorno per Londra, col quale avrebbe fatto rientro nel suo Paese lasciando i genitori a Perugia ed identificarlo come “inottemperante all’obbligo di isolamento” imposto dall’Asl.

Un giovane cittadino britannico, minnorenne, ha tentato di imbarcarsi au un volo per l'Inghilterra, nonostante la positività al Covid-19. Il giovane è stato denunciato, affidato ai genitori e posto in isolamento.