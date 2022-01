Poliziotto no-vax sospeso dal servizio: "Non mi posso vaccinare per problemi di salute"

Il poliziotto non si è vaccinato perché sarebbe pericoloso per la sua salute, ma il Ministero impone una scelta: o ti vaccini o sei sospeso. Così il poliziotto fa ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria e chiede la stop al provvedimento di sospensione dal lavoro e l’obbligo del vaccino.

Il poliziotto, difeso dall'avvocato Luigi Doria (legale che sta assistendo molti dipendenti pubblici nella battaglia contro l’obbligo vaccinale e la sospensione dal lavoro e dallo stipendio) ha presentato ricorso al Tar dell’Umbria contro la “sospensione dell'efficacia del provvedimento di sospensione a firma Questore di Perugia” e “dell’invito alla vaccinazione; e di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguente, anche se non noto”.

Oltre al ricorso, però, è stata chiesta anche una misura cautelare di sospensione dell’ordine di vaccinazione con un’istanza che “si fonda su documentazione medica che, nella prospettazione del ricorrente, dimostrerebbe la pericolosità della vaccinazione per la sua salute, quindi una fattispecie di esenzione dall’obbligo vaccinale”.

La documentazione, però, “nonostante trasmessa all’amministrazione il giorno programmato per la vaccinazione ... non risulta essere stata esaminata” e di fronte “al pregiudizio irreparabile, gli effetti della sospensione dal servizio potrebbero risultare irreversibili nelle more sia dell’esame del dovuto esame da parte dell’amministrazione della documentazione che della valutazione collegiale della domanda cautelare”, i giudici amministrativi hanno accolto l’istanza, “fatto salvo il potere-dovere dell’Amministrazione di emettere un nuovo provvedimento in merito”, fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 22 febbraio 2022.