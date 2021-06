Coronavirus, ci sono le date per la riapertura dell'ospedale di Pantalla: il 7 giugno il Pronto soccorso e il 14 le chirurgie

Il Pronto soccorso dell'ospedale Media Valle del Tevere di Pantalla riapre il 7 giugno e il 14 giugno tornano operative le chirurgie, con annessi ricoveri. Dopo il lungo stop al'attività medica ordinaria dovuto alla decisione di convertire l'ospedale di Pantalla a centro sanitario Covid, per il nosocomio è previsto una graduale e già calendarizzata riapertura dei reparti.

La conferma è giunta mercoledì 2 giugno, quando presso la sede dell’ospedale si è svolta una cerimonia per celebrare i dieci anni della struttura e per onorare il lavoro straordinario ed instancabile del personale sanitario durante l’emergenza della pandemia. I Sindaci della Media Valle del Tevere hanno offerto una targa commemorativa che sarà affissa all’ingresso della struttura.

Dopo i saluti e la presentazione del sindaco di Todi Antonino Ruggiano, sono intervenute la dottoressa Teresa Tedesco, dirigente Asl, e il consigliere regionale Eleonora Pace, presidente della commissione Sanità e servizi sociali. Dalle parole di quest’ultima sono giunte le conferme a un piano che del resto era già nell’aria: "Da lunedì 7 giugno inizierà la riapertura di questo presidio". Le prime tappe sono state chiarite dalla dottoressa Tedesco: "A fine maggio sono già stati riattivati i servizi di Oculistica e di Chirurgia ambulatoriale. Il 7 riaprirà il Pronto Soccorso, a seguire toccherà a Chirurgia, e il 14 giugno torneranno attive le sale operatorie, con la possibilità dei ricoveri".

"Grande soddisfazione da parte di tutta la città - ha commentato il Sindaco Ruggiano - Siamo ad un passo dal riottenere l'ospedale così come era prima della destinazione a presidio Covid. In linea generale, tuttavia, dovremo adesso lavorare, insieme a tutta la Media Valle del Tevere, per far si che nel nuovo piano sanitario regionale il nostro Ospedale cresca e acquisisca nuove professionalità e mezzi, al fine di farne un fiore all'occhiello per tutta la Regione".