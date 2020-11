Coronavirus, la denuncia dei sindacati: "Ospedale di Pantalla prossimo al collasso"

"La situazione dell’ospedale di Pantalla è prossima al collasso". A denunciarlo sono Cgil, Cisl e Uil, con una nota ufficale: "C’è un focolaio Covid tra gli operatori sanitari che sono totalmente esausti - spiegano Fp Cgil, Fp Cisl e Uil Fpl - al contempo il pronto soccorso non riesce più a reggere l’onda di ricoveri che lo sta investendo".

E ancora: "In questo modo - continuano i sindacati - è impossibile per il personale garantire la sicurezza dei malati in arrivo, con la separazione della zona grigia (dove far sostare i sospetti) da quella con i pazienti covid positivi. Non essendoci un percorso ben definito pulito/sporco, non essendoci una reale zona filtro e un numero di operatori sufficiente a garantire ricambio e separazione del personale, il rischio di nuovi focolai è altissimo. Chiediamo un intervento immediato della Usl Umbria 1 a tutela del personale e della sicurezza dei pazienti", concludono i sindacati.