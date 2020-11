Coronavirus, nuovo Dpcm di Conte: coprifuoco e regioni divise per fasce, le nuove misure

Secondo diverse agenzie e quotidiani il presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrebbe firmato nella notte il nuovo Dpcm per arginare il contagio da coronavirus e affrontare la seconda ondata del Covid-19. Il testo sarà pubblicato in Gazzetta nelle prossime ore, avrà validità fino al 3 dicembre ed è attesa per oggi una conferenza stampa del premier.

L’impianto del provvedimento prevede misure uguali per tutto il territorio nazionale come il coprifuoco che scatta dalle 22 alle 5 del mattino e la didattica a distanza per le scuole superiori, e norme regionali che saranno calibrate a seconda dell’indice dei contagi e della tenuta del sistema sanitario, a cominciare dai posti disponibili nelle terapie intensive.

In giornata dovrebbe arrivare l’ordinanza del Ministero della Salute che individua le tre fasce di Regioni – rossa, arancione e verde – a seconda del rischio sanitario e della capacità di risposta del sistema.

Alle perplessità manifestate fino all’ultimo dalle Regioni il governo ha risposto con una lettera firmata dai ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza che assicurano il coinvolgimento, attraverso la cabina di regia, di ciascuna regione nella definizione delle misure più stringenti.