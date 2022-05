Multe Covid, dalle spese per l'avvocato al raddoppio della sanzione: c'è chi rinuncia per troppi rischi

Multe Covid, dalle spese per l'avvocato al raddoppio della sanzione: c'è chi rinuncia al ricorso davanti al prefetto o al giudice di pace per i troppi rischi.

Le multe per la violazione del coprifuoco o per non aver indossato le mascherine sono illegittime? Al momento si sa solo che chi ha ricevuto un verbale di accertamento per aver violato le misure restrittive di contenimento del Covid 19, può pagare la multa entro 5 giorni dalla notificazione o contestazione, beneficiando dello sconto del 30% sulla sanzione pecuniaria, oppure, oppure impugnare davanti al prefetto o davanti al giudice di pace.

Un perugino che è stato sanzionato per aver violato le norme anti Covid, non ha pagato la contravvenzione e ha presentato ricorso alla Prefettura presentando le proprie motivazioni (che devono essere basate su necessità e bisogni concreti e non su riflessioni personali sulle norme e leggi, comprensive di interpretazioni).

Dopo aver presentato tutto, però, il cittadino ha deciso di fare marcia indietro e rinunciare al ricorso.

Il ricorso al prefetto è gratuito e non richiede avvocato. Deve essere fatto entro 30 giorni dalla notifica del verbale o dalla data della contestazione. Va presentato a mano in carta semplice o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Se il ricorso viene rigettato, però, si paga il doppio della sanzione.

Per potere inoltrare un ricorso al giudice di pace è, invece, necessario sostenere un costo di 43 euro di contributo unificato fino a multe che non superino i 1.100 euro. Per il ricorso contro le multe che superano i 1.100 euro è necessario il contributo unificato, più un bollo di 27 euro.

Chi vuole far valere le sue ragioni, quindi, deve rischiare di pagare il doppio della sanzione, dal prefetto se perde, oppure versare subito un obolo allo Stato, sperando di vincere e vedersi annullata la multa. Se si perde si paga.

Ed è il calcolo che ha fatto il perugino di cui sopra: prima è partito con il ricorso, poi pensandoci su ha preferito tornare sui suoi passi.