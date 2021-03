Coronavirus, controlli della Polizia: da chi mangia nel locale a chi gira ubriaco di notte, multe e denunce

Controlli anti Covid e del territorio da parte del personale di Polizia della Questura di Perugia in centro storico, a Fontivegge e in via Cortonese, con tanto di denunce e multe.

Una pattuglia delle Volanti, in transito in centro storico, ha notato una persona che mangiava all'interno di un locale, ma quando gli agenti sono entrati per un controllo, il proprietario ha iniziato ad inveire e insultarli.

I poliziotti hanno invitato l'uomo, un iracheno di 22 anni, a calmarsi, ma questo ha continuato ad insultareli anche di fronte ai passanti. Per questo è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale e multato per inosservanza alle normative di contenimento pandemico Covid-19.

Fontivegge

Un altro equipaggio delle Volanti, in servizio nei pressi della stazione di Perugia, ha notato un ragazzo che camminava con andatura barcollante. Appena avvicinato dagli agenti l’uomo, un cittadino di origini bielorusse di 24 anni, ha iniziato a inveire contro gli agenti, cercando di sottrarsi al controllo.

L’uomo, che presentava alito vinoso, equilibrio precario e discorsi sconnessi, ha anche minacciato i poliziotti ed è stato denunciato per minacce e oltraggio a pubblico ufficilae, oltre che multato per la violazione alle normative atte al contenimento pandemico da Covid-19.

Via Cortonese

Personale della Squadra Volante ha fermato per un controllo un'autovettura in via Cortonese, con a bordo due persone, due cittadini extracomunitari di origine nigeriana, di 55 e 32 anni, risultati entrambi fuori dal proprio comune di residenza e senza esser in grado di fornire una giustificazione dello spostamento. Per questo sono stati multati per l’inosservanza alle normative di contenimento della diffusione pandemica da Covid-19.

Il conducente è stato sanzionato per 5.100 euro perché guidava senza aver mai conseguito la patente.