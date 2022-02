Morto all'ospedale di Città di Castello Franco Trinca, il biologo no-vax ricoverato per Covid

È morto all’ospedale di Città di Castello Franco Trinca, il biologo di 69 anni, che aveva espresso, soprattutto in televisione, le sue posizioni no-vax e per le terapie domiciliari contro il Covid.

Il biologo e nutrizionista perugino era stato ricoverato per Covid, con una polmonite bilaterale, a Città di Castello in condizioni non preoccupanti, poi la situazione si era aggravata, fino la decesso avvenuto ieri. Trinca avrebbe rifiutato l’intubazione.

Franco Trinca era stato protagonista di accesi scontri televisivi con Selvaggia Lucarelli, esprimendosi a favore di terapie alternative, come l’uso di idrossiclorochina, vitamina C e flavonoidi, contro il Covid. Era fortemente contrario alla vaccinazione, sostenendo che la proteina spike sollecitata dai vaccini sarebbe cancerogena e che negli stessi vaccini ci sarebbe il grafene.