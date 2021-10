Coronavirus, imprenditore di Assisi fa scattare la maxi inchiesta sull'acquisto delle mascherine da parte dello Stato

L’indagine per associazione per delinquere nei confronti di Luca Di Donna è partita da Assisi, dalla denuncia di un imprenditore locale che non voleva sottostare alla “clausola dell’otto per cento” per l’acquisto e la vendita di mascherine chirurgiche ed Ffp2 e ha fatto una denuncia. E secondo quanto riporta il Riformista , si “allunga un’ombra pesantissima sull’ex premier Giuseppe Conte”.

Il caso al centro dell’inchiesta della Procura di Roma riguarda 160 milioni di mascherine che l’imprenditore doveva produrre e che dovevano essere acquistate dalla struttura commissariale Covid “con una commissione dell’8% per l’intermediazione” scrive il Riformista. L’ipotesi accusatoria riguarda presunte irregolarità nell’assegnazione di appalti e forniture da parte della Struttura commissariale per l’emergenza Covid, del Ministero dello Sviluppo economico e di Invitalia, l’agenzia nazionale per gli investimenti guidata dall’ex commissario Domenico Arcuri.

L’inchiesta della Procura di Roma coinvolge i due avvocati romani, uno dei quali socio di un ufficio dove ha lavorato l’ex premier. Sarebbe stato proprio questo avvocato, facendo leva sull’amicizia con l’ex presidente del Consiglio, ad essersi presentato all’imprenditore assisano sostenendo di poter agevolare gli appalti con la struttura commissariale Covid per la produzione di mascherine, per cui l’imprenditore aveva già ricevuto una commessa.

L’imprenditore assisano dopo aver incontrato due volte l’avvocato a Roma si è presentato spontaneamente in Procura per segnalare i fatti. Tutta la vicenda, però, sarebbe avvenuta a insaputa dell’ex presidente del Consiglio.