Coronavirus, mascherine all'aperto in centro storico a Perugia nel fine settimana: vie e piazze interessate dall'obbligo

Il sindaco di Perugia ha emesso l’ordinanza che stabilisce l’obbligo di indossare all’aperto le mascherine (chirurgiche o ffp2) nei giorni festivi e prefestivi, delle ore 14 alle 24, da oggi 18 dicembre fino al 6 gennaio compreso, fermi restando gli altri obblighi imposti dalle norme anti Covid.

L'obbligo è in vigore esclusivamente nell’area del centro storico e, segnatamente, nelle seguenti vie/piazze: corso Vannucci, piazza Italia, via Baglioni, piazza Matteotti, piazza Danti, piazza Piccinino, piazza Michelotti, piazza Rossi Scotti, via del Sole, via delle Prome, piazza IV Novembre, via dei Priori, via Mazzini, via Fani e via Calderini.

Sono esentate dall’obbligo i bambini di età inferiore a sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo.