"Dove va senza mascherina?", scoppia la lite e una donna finisce sotto processo per minacce

“Scusi, ma per entrare nei locali bisogna indossare la mascherina”.

“Perché non si fa gli affari suoi?”.

“Siamo nel bel mezzo di una pandemia, sono affari miei se lei attenta alla mia salute”.

“La smetta, crede a tutto quello che le dicono in tv? Io la mascherina non la metto perché non serve a nulla”.

La discussione, alla fine, degenera (dovevamo uscirne migliori?) e una donna si trova sotto processo per minacce nei confronti di un’altra signora.

L’episodio è avvenuto durante la seconda fase dell’emergenza Covid, quando si poteva entrare nei locali, ma con mascherina e green pass (con differenze tra caffè al bancone e consumazione seduto). La paura di contrarre il Coronavirus era alta e anche i comportamenti sociali ne hanno risentito. Così quella mattina una signora, che si trovava all’interno di un locale alla periferia di Perugia, quando ha visto una donna entrare senza mascherina e dirigersi verso il bancone, ha fatto notare la mancanza. Ne è nato un diverbio e alla fine la signora senza mascherina avrebbe minacciato l’altra.

Da qui la denuncia e il processo, con la signora minacciata che si è costituita parte civile tramite l’avvocato Aldo Poggioni.