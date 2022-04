Senza mascherina nel locale: clienti multati e chiusura dell'attività per cinque giorni

I carabinieri di Marsciano hanno sanzionato quattro persone del luogo sorprese senza mascherina all’interno di un esercizio commerciale. Ai giovani è stata elevata la sanzione amministrativa di 280 euro e l'esercizio commerciale è stato chiuso per 5 giorni.

Nel corso dei controlli del territorio i militari hanno identificato 380 persone, controllato 119 veicoli e ispezionato 16 esercizi commerciali per verificare il rispetto delle norme anti Covid.

I carabinieri hanno individuato in centro storico quatto giovani che si aggiravano per le vie della città. Condotti in caserma per le verifiche, è emersa la verità: sui quattro, già noti ai militari, pendeva un provvedimento da notificare di allontanamento e divieto di ritornare nel Comune di Marsciano.