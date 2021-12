Coronavirus, sale sull'autobus senza mascherina e rifiuta di indossarla: denunciato

Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Perugia hanno denunciato un giovane salito sull'autobus senza mascherina e che si rifiutava di indossarla.

I poliziotti sono intervenuti su segnalazione di un conducente del bus, bloccato ad una fermata della linea extraurbana a causa di un passeggero che si rifiutava di indossare la mascherina.

Gli agenti della Squadra Volanti, giunte sul posto, hanno trovato un cittadino extracomunitario di 25 anni che, alla vista dei poliziotti, ha indossato velocemente una mascherina chirurgica, disattendendo le nuove disposizioni che prevedono, invece, l’uso della mascherina FFP2 sui mezzi pubblici.

I poliziotti, quindi, con non poche difficolta, visto che il ragazzo si era aggrappato ai sedili dell’autobus, sono riusciti a farlo scendere senza creare ulteriori disagi o rischi per gli altri passeggeri. Il giovane è stato accompagnato presso gli uffici della Questura per l’identificazione ed è stato denunciato per i reati di interruzione di pubblico servizio, resistenza e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Il 25enne è stato anche sanzionato per la violazione delle norme volte al contenimento della diffusione del Covid-19 in quanto privo della mascherina Ffp2.