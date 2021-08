Coronavirus in Umbria, la mappa al 6 agosto: tutti i dati comune per comune

I numeri dei pazienti positivi, guariti, deceduti, in isolamento contumaciale, ricoverati e in terapia intensiva nei vari centri e ospedali umbri secondo i dati di Regione e Protezione Civile

Continuano a calare i ricoverati (-1 rispetto a ieri) e da oltre un mese non si registra alcun decesso. Nuovo balzo dei positivi che salgono in numeri consistenti (+137 rispetto a ieri), torna a crescere il dato sui guariti (+77). Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 10.15 del 6 agosto, sono 1.918 (+60 rispetto al 5 agosto) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.226 tamponi molecolari e 3.679 test antigenici.

Al 6 agosto sono 19 (-1 rispetto al 5 agosto) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 1 (-1 rispetto al 5 agosto) in terapia intensiva, e 1.899 (+61 rispetto al 5 agosto) le persone in isolamento contumaciale.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 58.997 (+137 rispetto al 5 agosto) i casi totali di positività al Coronavirus registrati in Umbria, 55.655 (+77 rispetto al 5 agosto) i guariti, 1.424 (dato invariato rispetto al 5 agosto) i decessi, 1.032.442 (+2.226 rispetto al 5 agosto) i tamponi molecolari e 579.278 (+3.679 rispetto al 5 agosto) i testi antigenici eseguiti.

Di seguito le mappe della 'dashboard' istituzionale della Regione per capire - con i dati comune per comune - come sono distribuiti sul territorio umbro e nei vari ospedali i positivi, i guariti, i deceduti, le persone in isolamento contumaciale, i ricoverati e i pazienti in terapia intensiva.

CASI DI POSITIVITÀ TOTALI

ATTUALMENTE POSITIVI

GUARITI

DECEDUTI

ISOLAMENTI CONTUMACIALI

RICOVERATI

'COVID HOSPITAL', TERAPIA INTENSIVA