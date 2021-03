Coronavirus in Umbria, la mappa al 30 marzo: tutti i dati comune per comune

I numeri dei pazienti positivi, guariti, deceduti, in isolamento contumaciale, ricoverati e in terapia intensiva nei vari centri e ospedali umbri secondo i dati di Regione e Protezione Civile

Cinque morti, 116 guariti e 186 positivi. Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato al 30 marzo, sono 5.045 (+65 rispetto al 29 marzo) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore eseguiti 3.677 tamponi e 3.148 test antigenici.

Al 30 marzo sono 414 (-18 rispetto al 29 marzo) i ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 60 (dato invariato rispetto al 29 marzo) in terapia intensiva. Sono 4.631 (+83) le persone sottoposte ad isolamento contumaciale.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 50.746 (+186 rispetto al 29 marzo) i casi di positività totali al coronavirus registrati in Umbria, 44.449 (+116 rispetto al 29 marzo) i guariti, 1.252 (+5 rispetto al 29 marzo) i decessi, 783.248 (+3.677 rispetto al 29 marzo) i tamponi effettuati e 191.979 (+3.148 rispetto al 29 marzo) i test antigenici eseguiti.

Di seguito le mappe della 'dashboard' istituzionale della Regione per capire - con i dati comune per comune, come sono distribuiti sul territorio umbro e nei vari ospedali i positivi, i guariti, i deceduti, le persone in isolamento contumaciale, i ricoverati e i pazienti in terapia intensiva.

CASI DI POSITIVITÀ TOTALI

ATTUALMENTE POSITIVI

GUARITI

DECEDUTI

ISOLAMENTI CONTUMACIALI

RICOVERATI