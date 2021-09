Coronavirus in Umbria, la mappa al 20 settembre: tutti i dati comune per comune

I numeri dei pazienti positivi, guariti, deceduti, in isolamento contumaciale, ricoverati e in terapia intensiva nei vari centri e ospedali umbri secondo i dati di Regione e Protezione Civile

Una nuova vittima in Umbria collegata al Covid-19, mentre cala il numero dei ricoverati in ospedale e quello delle persone in terapia intensiva. I nuovi positivi sono 12 in più rispetto a ieri, prosegue la crescita del dato dei guariti (+55).

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 10.09 del 20 settembre, sono 1.138 (-44 rispetto al 19 settembre) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 509 tamponi molecolari e 1.207 test antigenici.

Al 18 settembre sono 51 (-1 rispetto al 19 settembre) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 5 (-1 rispetto al 19 settembre) in terapia intensiva, e 1.087 (-43 rispetto al 19 settembre) le persone in isolamento contumaciale.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 63.317 (+12 rispetto al 19 settembre) i casi totali di positività al Coronavirus registrati in Umbria, 60.737 (+55 rispetto al 19 settembre) i guariti, 1.442 (+1 rispetto al 19 settembre) i decessi, 1.112.112 (+509 rispetto al 19 settembre) i tamponi molecolari e 759.947 (+1.207 rispetto al 19 settembre) i testi antigenici eseguiti.

Di seguito le mappe della 'dashboard' istituzionale della Regione per capire - con i dati comune per comune - come sono distribuiti sul territorio umbro e nei vari ospedali i positivi, i guariti, i deceduti, le persone in isolamento contumaciale, i ricoverati e i pazienti in terapia intensiva.

CASI DI POSITIVITÀ TOTALI

ATTUALMENTE POSITIVI

GUARITI

DECEDUTI

ISOLAMENTI CONTUMACIALI

RICOVERATI

'COVID HOSPITAL', TERAPIA INTENSIVA