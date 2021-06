Coronavirus in Umbria, la mappa al 12 giugno: tutti i dati comune per comune

I numeri dei pazienti positivi, guariti, deceduti, in isolamento contumaciale, ricoverati e in terapia intensiva nei vari centri e ospedali umbri secondo i dati di Regione e Protezione Civile

Due persone decedute, 21 nuovi positivi e 63 guariti. Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 11.57 del 12 giugno, sono 1.058 (-44 rispetto all'11 giugno) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.407 tamponi molecolari e 2.888 test antigenici.

Al 12 giugno sono 46 (+1 rispetto all'11 giugno) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 5 (dato invariato rispetto all'11 giugno) in terapia intensiva, e 1.012 (-45 rispetto all'11 giugno) le persone in isolamento contumaciale.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 56.656 (+21rispetto all'11 giugno) i casi totali di positività al Coronavirus registrati in Umbria, 54.181 (+63 rispetto all'11 giugno) i guariti, 1.417 (+2 rispetto all'11 giugno) i decessi, 945.731 (+1.407 rispetto all'11 giugno) i tamponi molecolari e 447.944 (+2.888 rispetto all'11 giugno) i testi antigenici eseguiti.

Nel bollettino odierno - con i dati di Regione e Protezione Civile aggiornati alle ore 10.55 - si registra comunque un calo degli attualmente positivi, che ora sono 1.102 (-23). Questo perché aumenta il numero dei guariti che diventano 54.118 (+38), mentre salgono a 1.415 (+1) i decessi complessivi conteggiati dall'inizio della pandemia. In diminuzione invece il numero delle persone in isolamento contumaciale che ora sono 1.057 (-21), mentre nei 'Covid Hospital' umbri scende a 45 (-2) il totale dei pazienti ricoverati e resta stabile a 5 il numero di quelli in terapia intensiva.

Di seguito le mappe della 'dashboard' istituzionale della Regione per capire - con i dati comune per comune, come sono distribuiti sul territorio umbro e nei vari ospedali i positivi, i guariti, i deceduti, le persone in isolamento contumaciale, i ricoverati e i pazienti in terapia intensiva.

