Coronavirus in Umbria, la mappa al 1 gennaio 2022: tutti i dati comune per comune

Non ci sono nuove vittime in Umbria collegate al Covid-19, ma cresce il numero dei ricoverati in ospedale, mentre cala di una unità quello delle persone in terapia intensiva; sono 3.838 i nuovi positivi rispetto a ieri, mentre torna a crescere in maniera sostanziosa il dato dei guariti (+417).

Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 10.20 del 1 gennaio 2022, sono 22.824 (+3.421 rispetto al 31 dicembre) gli attualmente positivi al Covid-19 in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 6.247 tamponi molecolari e 19.986 test antigenici.

Al 1 gennaio sono 141 (+10 rispetto al 31 dicembre) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 8 (-1 rispetto al 31 dicembre) in terapia intensiva, e 22.683 (+3.411 rispetto al 31 dicembre) le persone in isolamento contumaciale.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 92.680 (+3.838 rispetto al 31 dicembre) i casi totali di positività al Coronavirus registrati in Umbria, 68.352 (+417 rispetto al 31 dicembre) i guariti, 1.504 (dato invariato rispetto al 31 dicembre) i decessi, 1.354.936 (+6.247 rispetto al 31 dicembre) i tamponi molecolari e 1.568.459 (+19.986 rispetto al 31 dicembre) i testi antigenici eseguiti.

Di seguito le mappe della 'dashboard' istituzionale della Regione per capire - con i dati comune per comune - come sono distribuiti sul territorio umbro e nei vari ospedali i positivi, i guariti, i deceduti, le persone in isolamento contumaciale, i ricoverati e i pazienti in terapia intensiva.

