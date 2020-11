Coronavirus, il bollettino da Magione: un decesso, 5 nuovi casi e 15 guariti

"Rallentano leggermente i contagi a livello comunale, con "soli" cinque nuovi positivi e quindici guarigioni. I ricoveri complessivi – in condizioni di salute severe o critiche, oppure in miglioramento – sono sette". E ancora: "Nessun caso positivo registrato tra gli ospiti di Casa Serena. Giornata triste per la scomparsa di un concittadino ricoverato da tempo in terapia intensiva come caso covid. Alla famiglia e agli amici la vicinanza di tutta la comunità di Magione".

Il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini, aggiorna il bollettino del coronavirus con un post su Facebook: "Il quadro sanitario a Magione - spiega il sindaco - è il seguente: 143 attualmente positivi (+5), 80 guariti (+15), 2 decessi, 207 in isolamento, 1295 in isolamento concluso, 2 classi scolastiche in isolamento".