Covid, Magione: "Un nuovo decesso, ma aumentano i guariti"

"Un nuovo decesso in ospedale porta a tre le morti legate al virus a Magione". E spiega: "Ieri nel tardo pomeriggio la USL Umbria 1 ha comunicato il decesso in ospedale di un'anziana signora residente del nostro comune. Ci uniamo attorno alla famiglia porgendo le più sentite condoglianze".

A Magione, però, "Crescono le guarigioni mentre sono fermi i numeri dei nuovi positivi" e "Rientra in aula la classe elementare in quarantena a San Feliciano".

Il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini, aggiorna il bollettino del Covid-19 nel territorio comunale con un post su Facebook: "Il quadro sanitario a Magione - spiega - è il seguente: 151 attualmente positivi, 96 guariti (+6), 3 decessi, 212 in isolamento, 1345 in isolamento concluso, 1 classi scolastiche in isolamento".