Covid, le varianti sono qui fra noi? C'è chi, a Perugia, si ammala per la seconda volta...

Le varianti sono qui fra noi e c’è gente, a Perugia, che si ammala per la seconda volta. Si sa, ma non si dice. L’Inviato Cittadino parla da ex contagiato (ai primi di marzo), uscito indenne dall’infezione per il rotto della cuffia. Tanto che gira costantemente con la mascherina, non ritenendosi per niente inattaccabile. Tanto più che il discorso delle varianti, e della reinfezione, lo conosce per esperienza di amici. Il fatto è che – come si sostiene motivatamente – si può riprendere il covid da altra variante. È il caso di una badante dell’est Europa di mia conoscenza. Tornata per ferie al suo Paese, si è ammalata in ottobre, in forma non grave. Dopo la guarigione, documentata da quarantena e tamponi, è rientrata a Perugia.

Imprevedibilmente, pur avendo tenuto tutte le precauzioni, si è riammalata qui da noi. Sempre in forma lieve, per fortuna. Si dice che, la prima volta, avesse preso un covid in ‘versione’ del suo Paese. Poi, rientrata a Perugia, per un periodo, tutto bene. Ma ecco che a gennaio ha contratto di nuovo l’infezione dalla variante presente fra i travertini della Vetusta. Entrambe le volte in forma lieve: che non abbia perciò sviluppato anticorpi? Almeno nella prima infezione. E la seconda? Chissà.

Mi risulta che il suo caso sia tenuto d’occhio a livello sanitario. Ma perché tenere “segreta” la circostanza? Non sarebbe vantaggioso per tutti comunicare che la doppia malattia è più che un’ipotesi, ma è circostanza verificatasi e drammaticamente reale? Tanto per dire: “Non abbassiamo la guardia!”. Cosa che personalmente mi guardo bene dal fare. E invito tutti – anche quelli già colpiti dall’infezione – a fare altrettanto. Le varianti sono in agguato. Facciamo attenzione… in attesa del

vaccino!