Covid, i dati di Foligno migliorano. La Lega promuove il sindaco: "La città sta facendo squadra grazie al suo lavoro"

I dati migliorano, le restrizioni comunali insieme a quelle regionali stanno funzionando, il territorio non è più l'osservato speciale di qualche settimana fa. Stiamo parlando di Foligno e del suo territorio dove si sta registrando una flessione costante dei contagi da Coronavirus, seppur resta in sofferenza il nosocomio costretto a fare i conti con dati ancora alti per ricoveri e terapie intensive. La Lega prima partito della città dopo la lettura dei dati ha espresso soddisfazione per l'operato del sindaco Stefano Zuccarini che, senza mai fare polemiche, ha costruito pezzo dopo pezzo, in sinergia con altre istituzioni e associazioni, una strategia di contenimento del virus e che finalizzato alla vaccinazione di massa.

“Dati alla mano – hanno ribadito dal gruppo Lega - il sindaco ha esposto i numeri della pandemia del comprensorio folignate. Un quadro sanitario in miglioramento che è il frutto di un lavoro quotidiano della Giunta comunale che ha operato in sinergia con tutti gli attori sanitari, locali e regionali, per far si che la nostra città affrontasse nel migliore dei modi lo stato di emergenza. Abbiamo altresì apprezzato la disponibilità e l’alto senso civico sia dell’Enac, che ha messo a disposizione la sua palazzina all’aeroporto, sia della Caritas che ci ha proposto una tensostruttura nel chiostro della propria sede, per poter procedere con la somministrazione delle vaccinazioni. Siamo infine soddisfatti che il nostro emendamento, migliorativo dal punto di vista sanitario, sia stato approvato all’unanimità da tutti i consiglieri comunali, segno che l’amministrazione del sindaco della Lega Stefano Zuccarini sta operando bene”.